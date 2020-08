Uomini e Donne: Sammy Hassan smentisce il ritorno di fiamma con l’ex moglie

Nel corso di questi mesi sono circolate molte voci circa la fine della storia di Giovanna Abate e Sammy Hassan, una di queste era proprio un ritorno di fiamma del ragazzo con l’ex moglie. Oggi l’ex corteggiatore ha finalmente smentito.

UOMINI E DONNE: SAMMY SMENTISCE IL RITORNO DI FIAMMA CON L’EX MOGLIE – A quanto pare qualcuno ha vociferato che la storia ( forse mai iniziata) di Giovanna e Sammy sia finita poichè lui era ritornato con l’ex moglie, Elena.

Sammy ha tenuto a ribadire il fatto che in realtà non è stato proprio così. Si, ha rivisto Elena, ma solo per far si che il loro bambino li potesse vedere insieme ogni tanto. Insomma si sono rivisti solo per comportarsi da bravi genitori separati, ma nessun ritorno di fiamma.

Il ragazzo ha anche tenuto a ribadire quanto, lui e la ex, siano stati insultati quando sono uscite le foto nelle quali apparivano insieme. Ancora adesso non riesce a spiegarsi come mai pur essendo un personaggio pubblico debba comunque subire tali comportamenti.

UOMINI E DONNE: GIOVANNA E SAMMY – Il rapporto tra Giovanna e Sammy potrebbe essersi definitivamente concluso, anche se qualcuno aveva vociferato che forse lei era stata a cena con lui. Si, perchè aveva postato una storia nella quale si sentiva una voce che ricordava proprio quella di Sammy.

Per ora, però, tutto tace. Non ci resta che attendere le parole dei diretti interessati qualora ci fosse la voglia di ricominciare da parte di entrambi.