Uomini e Donne, Sammy in compagnia di Elena, l’ex del suo rivale: arriva il commento dell’Alchimista

Non è ancora chiara la situazione tra Sammy Hassan e Giovanna Abate, una delle ultime coppie uscita da Uomini e Donne. Quello che è certo è che l’ex tronista non era presenta al compleanno del fidanzato. Al suo posto, però, c’era un’altra ragazza, l’ex fidanzata del suo rivale televisivo: Davide Basolo.

SAMMY IN COMPAGNIA – Qualche giorno fa Hassan ha festeggiato il suo compleanno, insieme a lui c’erano i suoi amici ed Elena, l’ex fidanzata dell’Alchimista. Non è passata inosservata l’assenza della Abate, portando in molti a domandarsi se tra i due sia già finita o meno. Nonostante la mancanza della sua fidanzata, se si può ancora parlare così, l’ex corteggiatore ha festeggiato a Viareggio e poi a Forte dei Marmi.

In compagnia del ragazzo c’era un altro volto di UeD, ossia Rodolfo Salemi, ex tronista del programma. Tra gli amici c’è stata anche Elena, ex di Davide e, a quanto pare, amica o conoscente di Sammy. Inoltre, c’è stato chi ha affermato che in mezzo al gruppo di amici ci fosse anche Davide. Questo avvistamento ha portato non poche domande, spingendo una nota pagina Instagram, Uominiedonneclassicoeover, a contattare Basolo per avere ulteriori chiarimenti.

LA REPLICA DI DAVIDE – La replica di Davide è prontamente arrivata, gettando luce su questo mistero. Da quanto rivelato dall’Alchimista, il ragazzo non era nel gruppo di Sammy. In compenso, c’era Elena, la sua ex fidanzata.

“Io sto molto semplicemente nel mio, una (clamorosa effettivamente) coincidenza”, così ha commentato l’ex corteggiatore, non aggiungendo altro.