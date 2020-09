Uomini e Donne: Samuel Castillejo e Virginia Stablum stanno insieme? In arrivo una segnalazione

Virginia Stablum, ex corteggiatrice a Uomini e Donne e Samuel Castillejo sono una coppia? I due sono stati avvistati insieme a Milano e forse non ci sono molti dubbi! Un utente ha rivelato a ‘VeryInutilPeople’ che l’ex corteggiatrice e il calciatore avrebbero passato la serata insieme.

“Ieri sera, in centro a Milano, zona Piazza della Repubblica, ho visto passare Virginia Stablum con Castillejo. Si tenevano per mano e sono saliti insieme in macchina. Lei aveva il completino viola che ha messo nelle IG stories”, ha rivelato l’utente. Non sappiamo, però, da quanto i due si conoscano, forse potrebbe essere anche il loro primo appuntamento.

LE STORIE DI VIRGINIA STABLUM – L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto, in passato, una relazione con Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez.

La ragazza, però, è nota al mondo dello spettacolo per aver partecipato a Uomini e Donne e per essere stata scelta da Niccolò Brigante. Peccato che la loro storia è finita dopo poco, molto probabilmente per incompatibilità caratteriali.

Dopo poco Virginia ha frequentato Daniele Ceretta, un bartender veronese. Anche in questa caso la relazione non è andata benissimo. Non ci è dato sapere ancora il motivo. Proprio quando Virginia ha fatto il suo percorso in tv, Samuel Castillejo iniziava la sua carriera come calciatore, coincidenze?