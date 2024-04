Uomini e Donne, Samuele Carniani ha un nuovo amore: ecco chi è

Lo scorso anno, dopo poco più di un anno di relazione, Samuele Carniani e Roberta Ilaria Giusti hanno annunciato la loro separazione sui social. Recentemente, però, lui ha condiviso una foto con una nuova compagna, segno inequivocabile di una nuova relazione, mentre lei, Roberta Ilaria Giusti, si trova in Francia con degli amici.

Nuovo amore per Samuele

Samuele, l’ex corteggiatore e la sua nuova scelta, sembrano aver voltato pagina, mentre Roberta, l’ex tronista, non è stata ancora vista al fianco di qualcuno, anche se una serata in compagnia di amici, tra cui Luca Salatino, suo ex corteggiatore, ha fatto pensare che tra loro due potrebbe esserci una frequentazione.

La storia tra Samuele e Roberta ha suscitato grande interesse, tanto che dopo la loro separazione, lei ha dovuto affrontare numerose domande da parte dei fan che speravano in un riavvicinamento. Tuttavia, sembra che non ci sia spazio per una possibile riconciliazione.

Sul conto della nuova fiamma di Samuele Carniani si sa ancora poco o nulla. Si chiama Letizia, e dalle informazioni disponibili sui social sembra essere originaria di Arezzo, come l’ex corteggiatore, e studiare all’Università di Firenze.