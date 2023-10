Uomini e Donne, Sara Affi Fella si sposa: la romantica proposta

Sara Affi Fella, contestata ex tronista di Uomini e Donne, è pronta a convolare a nozze con il compagno Francesco Fedato

Sara Affi Fella l’abbiamo conosciuta durante la sua partecipazione a Temptation Island, dove si presentò con il suo allora fidanzato Nicola Panico. I due attirarono subito l’attenzione del pubblico per la loro vivacità e le forti emozioni che mostrarono durante il programma. Grazie al suo carattere spiccato, Sara riuscì a diventare la tronista di Uomini e Donne in pochi mesi. In queste ultime ore, la giovane ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio da parte del suo attuale compagno, il calciatore Francesco Fedato.

Lo scandalo a Uomini e Donne

Dopo un percorso di diversi mesi, Sara scelse tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, optando per quest’ultimo e lasciando il programma insieme a lui. Tuttavia, poco tempo dopo, emerse che Sara e Nicola non si erano mai separati e Nicola era addirittura nascosto nell’armadio mentre Sara e Luigi erano insieme.

Questo scandalo senza precedenti fu ricordato dai fan del programma e per lungo tempo pesò su Sara, che decise di ritirarsi dalla televisione. Fu solo lontano dai riflettori che Sara Affi Fella trovò l’amore accanto al calciatore Francesco Fedato, con cui ebbe un figlio di nome Tommaso, che oggi ha tre anni.

Romantica proposta di matrimonio

La coppia vive ancora oggi felicemente il loro amore e, recentemente, Francesco ha sorpreso Sara con una romantica proposta di matrimonio. Mentre cenavano insieme in un ristorante, Francesco ha estratto l’anello tanto atteso, creando un’atmosfera romantica con candele rosse. Sara, felice e sorpresa, ha accettato la sua proposta.

Dopo essersi inginocchiato e averle chiesto di sposarlo, i due si sono abbracciati e Sara ha indossato l’anello. Sara ha condiviso il video del momento sulla sua pagina Instagram, con la canzone A Sky Full of Stars in sottofondo e la dolce didascalia: “Sì per sempre, ti amo”.