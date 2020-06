Uomini e Donne, Sara Affi Fella svela il sesso del bebè

Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato in queste ore, assieme al compagno Francesco Fedato, il sesso del loro futuro bebè. I due sono ormai una coppia da diverso tempo, dopo che la Affi Fella ha deciso di allontanarsi dalla televisione.

IN ATTESA DI UN MASCHIO – I futuri genitori hanno svelato su Instagram il sesso del loro bambino, un bel maschietto. “È maschio! Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati, mamma e papà” ha scritto sul suo profilo social Sara Affi Fella. L’ex tronista ha condiviso anche un video che racconta questa esperienza e di come i futuri genitori abbiano scoperto il sesso del bambino.

LA VITA DOPO UOMINI E DONNE – La ragazza ha avuto non pochi problemi in televisione. Lanciata da Temptation Island, Sara Affi Fella ha successivamente partecipato a Uomini e Donne in veste di tronista. Tuttavia, la sua esperienza verrà ricordata come uno degli scandali che più hanno lasciato il segno nel programma. Dopo la tv, la Affi Fella si è dedicata al suo lavoro sui social e ha abbandonato l’idea di continuare la sua vita nello spettacolo.

L’AMORE CON FRANCESCO FEDATO – La storia d’amore con Francesco Fedato, calciatore professionista, prosegue a gonfie vele. I due ragazzi sono molto innamorati e l’arrivo del bambino li emoziona particolarmente. Fedato ha fatto una sorpresa alla sua compagna nel giorno della festa della mamma, portandole un mazzo di fiori, ma è anche un ragazzo molto presente e che si prende cura della sua famiglia; ricordiamo il malessere di Sara accusato qualche tempo fa a causa di uno svenimento.