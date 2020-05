Uomini e Donne: Sara Affi Fella viene criticata per un’affermazione sui social

Sara Affi Fella, dopo le problematiche avute in seguito al suo percorso a Uomini e Donne, è stata nuovamente criticate nelle ultime ore. La motivazione, stavolta, sarebbe stata una sua affermazione che i suoi followers non avrebbero né apprezzato né accettato, scopriamo insieme cos’ha dichiarato.

SARA AFFI FELLA: LA SUA MATERNITA’ – Tutti coloro che la seguono avranno notato che la ragazza è incinta da un paio di mesi. Più volte ha dichiarato di voler vivere la sua privacy in questo momento col suo fidanzato e di non voler postare molte foto sui social.

Ha infatti ribadito più volte, rispondendo alle domande dei fan, che non avrebbe mostrato il suo bambino sui social poiché le persone con lei sono state ‘cattive’. Inoltre, d’accordo con il compagno, non diranno il sesso del futuro nascituro sino a quando non sarà nato.

SARA AFFI FELLA DOPO UOMINI E DONNE – In seguito al percorso di Uomini e Donne, che l’ha vista protagonista per alcuni suoi sbagli fatti durante la trasmissione, la ragazza è meno attiva sui social. In passato aveva dovuto addirittura cancellare il suo vecchio profilo a causa delle eccessive critiche e minacce ricevute più volte.

Nonostante sia meno attiva sui social, però, qualche volta pubblica foto di sé stessa e fa delle stories nelle quali risponde alle domande dei fan. Proprio ieri, rispondendo ad una domanda ha suscitato numerose critiche, ma coma mai?

SARA AFFI FELLA: LE CRITICHE – La ragazza è stata a lungo criticata poiché, in seguito ad una domanda fatta da un follower, ha dichiarato di essere assolutamente pro alla fecondazione assistita. Alcuni suoi seguaci, secondo quanto riportato da meteoweek.com, non hanno apprezzato la dichiarazione.