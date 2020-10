Uomini e Donne, Sara Affi Fella si mostra su Instagram dopo il parto

L'ex tronista una settimana fa ha partorito e ha deciso di mostrare il suo corpo su Instagram per lanciare un messaggio

Sara Affi Fella la ricordiamo principalmente per il grave scandalo a Uomini e Donne, quando la ragazza si prese gioco della redazione e della sua scelta, Luigi Mastroianni. Dopo l’accaduto, Sara non si è più fatta vedere in televisione passando anche un momento molto buio che l’ha costretta ad intraprendere un percorso psicologico.

Lasciatasi alle spalle la disavventura a Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha ritrovato la serenità e il benessere mentale assieme al calciatore Francesco Fedato. I due sono molto innamorati, convivono e da circa una settimana hanno avuto un bel bambino. Sara, infatti, ha deciso di pubblicare su Instagram uno scatto per lanciare un messaggio.

SARA AFFI FELLA PUBBLICA UNA FOTO DOPO IL PARTO – L’ex tronista ha deciso di lanciare un messaggio speciale a tutte le donne vittime di una società che le vuole perfette anche dopo il parto, evento assai complicato ma naturale. “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo… Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un po’ spaventato” ha esordito la ragazza sui social.

Nello scatto, Sara indossa un intimo contenitivo dovuto ai chili presi durante la gravidanza. Nonostante la difficoltà del parto, appare più radiosa che mai ed è per questo che ha voluto lanciare un messaggio che i follower hanno recepito forte e chiaro.

L’INTERVENTO DI FRANCESCO FEDATO – Un ruolo importante l’ha avuto sicuramente il suo compagno Francesco, il quale le ha commentato semplicemente “Sei bellissima”. Molti fan hanno commentato l’immagine e si sono complimentati per lo splendido messaggio. In molti, invece, si sono complimentati anche con Francesco per l’amore nei confronti della sua famiglia.