Uomini e Donne: Sara Croce esprime il suo pensiero su Sophie Codegoni

Sara Croce, bonas di ‘Avanti un Altro’ ed ex di Andrea Damante, ha risposto ad alcune domande di alcuni fan su Instagram e ha attaccato una tronista attuale di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE: SARA CROCE ATTACCA UNA TRONISTA – Stiamo parlando della tronista Sophie Codegoni. Pare che abbia avuto un precedente con l’ex di Damante Sara Croce. Un fan, infatti le ha chiesto se stesse seguendo, in questo periodo, Uomini e Donne e lei ha risposto così:

”No, non lo guardo, ma in merito mi hanno mandato un video di una delle due troniste. Fa ridere il fatto che millanti di aver rispetto e di ”non essersi mai messa in mezzo tra due persone”.

E ancora: ”Da quando? Perché nella mia precedente relazione e in quella di altre due ragazze che conosco bene non si è fatta problemi”.

Sophie, in una delle ultime puntate aveva dichiarato di non volersi mettere in mezzo tra la tronista Jessica e il suo corteggiatore Davide che aveva espresso la voglia di conoscerla. Ma a cosa si sarà riferita Sara Croce nello specifico? Che ne pensate? Intanto vi postiamo qui la foto di quanto ha scritto Sara Croce riportata da ”Xoxo Social Gossip”.