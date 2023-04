Uomini e Donne, Sara e Sonny aspettano un figlio: l’annuncio sui social

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono conosciuti a Uomini e Donne ormai tre anni fa e tra alti e bassi si sono sempre amati. La coppia, infatti, è convolata a nozze a marzo di quest’anno e nelle ultime ore ha annunciato di attendere un bebè. Una gioia incredibile che i due hanno voluto condividere sui social.

L’annuncio

La voce di un’ipotetica gravidanza aveva iniziato a circolare già un mese fa, quando l’ex tronista e l’ex corteggiatore erano convolati a nozze a Rabat, in Marocco. In quell’occasione, dalle fotografie si era notato un pancino sospetto ma i due non hanno approfondito questa notizia.

“Eccoci qua… Proprio noi, Sara e Sonny, la coppia degli alti e bassi dirà qualcuno, o direttamente la coppia dei pazzi. Siamo pazzi l’uno dell’altro da quel 28 maggio di 3 anni fa” ha esordito Sara su Instagram per poi annunciare il lieto evento. “Le vere storie d’amore non hanno mai fine e noi lo sappiamo bene, vero amore? Abbiamo superato tante difficoltà, dal percorso interrotto dal lockdown, ai nostri litigi e separazioni, alle montagne russe che ci hanno sempre contraddistinto, ma quel periodo ormai fa parte del passato” ha continuato l’ex tronista.

“Avevamo bisogno di un segno, di un qualcosa di ancor più bello, qualcosa di superiore. E sei arrivato tu, il nostro baby. Ti abbiamo sognato dal primo giorno in cui ci siamo scelti, ti abbiamo voluto e desiderato tanto. Abbiamo fantasticato sul tuo visino già un anno fa scaricando un’app per capire come sarebbe stato” ha annunciato Sara.

Tanti i commenti e le congratulazione da parte degli utenti social, dagli amici e parenti, ai follower fan della coppia e a qualche membro dello spettacolo.