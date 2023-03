Uomini e Donne, Sara e Sonny finiscono per litigare in diretta: cos’è successo?

Convolata a nozze poche settimane fa, l’amata coppia di Uomini e Donne ha deciso di spiegare ai fan il perché si è deciso di organizzare in poco tempo il matrimonio. Durante la diretta su Instagram, Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono finiti per battibeccare. Cos’è successo?

LITE IN DIRETTA – Nonostante la loro turbolenta storia d’amore, Sara e Sonny hanno deciso di sposarsi. I due hanno deciso di convolare a nozze il 5 marzo, dando luogo ad una cerimonia in Marocco. In molti si sono sorpresi di questa decisione, soprattutto, del fatto che il tutto sia stato organizzato in così poco tempo.

Per questo motivo i due ex volti di UeD hanno voluto raccontare ai tanti follower cosa è successo. Sonny ha raccontato della proposta di matrimonio, rivelando di aver chiesto alla fidanzata di sposarlo durante un viaggio insieme. Il tutto, quindi, è stato improvvisato, tanto che durante la proposta il ragazzo ha fatto la proposta con un anello di fiori.

L’animata discussione tra la coppia è avvenuta nel corso della diretta. I due giovani neo sposi stavano parlando del lavoro e dei loro progetti futuri. L’ex corteggiatore, infatti, ha rivelato di voler diventare un autista privato. Attualmente, proprio per raggiungere questo obiettivo, sta svolgendo ben due lavori.

Dal canto suo, Sara non vuole affatto rinunciare al suo lavoro. La ragazza è un hostess e proprio per questo svolge degli orari sballati. Inoltre, la Shaimi ha rivelato di aver ricevuto una proposta per lavorare a Roma, proposta che sembrerebbe voler accettare. Questo, però, non è piaciuto affatto al marito. I due, quindi, sono finiti per discutere davanti agli utenti presenti nella diretta.