Uomini e Donne, Sara ruba il corteggiatore a Giovanna: è guerra tra le due?

Si sa, in guerra e in amore tutto è concesso e questo lo sanno bene i tronisti di Uomini e Donne, da sempre impegnati a rubarsi i corteggiatori, soprattutto in questo periodo.

LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA TRONISTA – Dopo essersi congedata in malo modo con Giulio Raselli, Giovanna Abate ha ricevuto una bellissima notizia: le è stato proposto il trono! Il pubblico ha apprezzato molto la ragazza e questo Maria De Filippi deve averlo notato per offrirle la possibilità di ritrovare l’amore.

SARA E GIOVANNA: È GIÀ GUERRA? – Stiamo iniziando a conoscere l’altra tronista, Sara Shaimi, già particolarmente apprezzata dal pubblico e dagli opinionisti per la sua umiltà e semplicità. Tuttavia, dovrà scontrarsi con una Giovanna molto esuberante e desiderosa di ritrovare l’amore. Tra i corteggiatori vedremo l’ex tentatore di Serena Enardu, Alessandro Graziani. Il pallavolista spiegherà di essere sceso per un appuntamento al buio e questo metterà in crisi le due troniste. Sara, infatti, gli chiederà come mai è in possesso di una sola rosa e il ragazzo risponderà che la redazione ha provveduto in questo modo. Allora Giovanna entrerà subito in partita dichiarando di essere sceso per lei. Maria De Filippi, d’altro canto, spiegherà che in realtà il ragazzo era interessato ad avere un appuntamento al buio, pertanto, non ha una vera e propria preferenza. Sara coglierà l’occasione per ribadire il suo interesse nei confronti di Alessandro. Cosa accadrà tra le due? È già guerra?