Uomini e Donne, Sara Shaimi confessa: “Amarmi è complicato”

Una delle ultime coppie uscite da Uomini e Donne è quella formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Nonostante la lunga pausa presa dal programma per via dell’emergenza del Coronavirus, Sara ha deciso di dare una possibilità al corteggiatore. La ragazza ha recentemente rivelato quanto sia complicato amarla per via del suo umore altalenante.

L’AMORE LONTANO DALLE TELECAMERE – Sebbene quest’edizione di UeD sia stata unica nel suo genere, costretto a doversi fermare per via dell’emergenza sanitaria. La pandemia non è però riuscito a fermare del tutto il programma. Verso l’inizio dell’estate, infatti, sono avvenute le tanto attese scelte, tra le quali quella di Sara e Sonny. Il corteggiatore alla decisione della tronista si è mostrato emozionato, accettando subito di viversi la loro storia anche fuori dallo studio.

Nonostante la distanza che li separa, la coppia è più unita e affiatata che mai. Non appena hanno la possibilità, infatti, i due sono subito pronti a vedersi. Testimone di ciò è l’ultima vacanza a Ibiza, trascorsa con un’altra coppia del Trono Classico, ovvero Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli.

“Amarmi è complicato” – A quanto scritto dalla stessa ex tronista nel suo ultimo post su Instagram, amarla non sarebbe affatto facile. “Amarmi è complicato… è infilarsi nei miei sbalzi d’umore fino a sentir girare la testa… d’altronde sono una donna e noi donne siamo un po’ così”, così ha rivelato la stessa Shaimi, facendo intendere quanto oramai Sonny sia entrato dentro il cuore della ragazza.

Sembra proprio che la storia tra i due stia andando a gonfie vele. Inoltre, se dovesse esser vera l’indiscrezione del magazine Nuovo, i due sarebbero anche pronti a mettere fine a questa distanza. A quanto pare, infatti, pare che la coppia sia pronta al grande passo: la convivenza.