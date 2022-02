Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo in crisi? Le segnalazioni

La coppia potrebbe essere in crisi ma al momento non hanno confermato o smentito niente

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono nuovamente in crisi? La notizia sta circolando sui social velocemente e secondo le ultime voci i due si sarebbero lasciati per la seconda volta. Vediamo, quindi, costa sta accadendo.

Scomparsi dai social

L’assistente di volo e lo store manager conosciuti grazie a Uomini e Donne sembrerebbero essere spariti dai social. Non più una foto, un video o carineria, i dubbi tra i follower aumentano. La coppia, infatti, è solita pubblicare contenuti insieme su Instagram ma sembrerebbe che da qualche tempo le cose siano drasticamente cambiate.

Ormai è passato un mese dalle ultime foto pubblicate insieme, ma non è tutto. Qualche follower ha deciso di commentare le vecchie foto della Shaimi per chiedere delucidazioni in merito. Tuttavia, la giovane non ha mai risposto a queste domande.

Momento difficile per Sara… ma Sonny non c’è

L’influencer e assistente di volo recentemente ha dovuto subire un grave lutto: suo nonno purtroppo è venuto a mancare a causa di alcune complicanze dovute al Covid-19. Poco dopo, la giovane ex tronista si è sfogata sui social sottolineando come alcune persone l’avessero abbandonata proprio nel momento del bisogno. Tra queste il suo fidanzato Sonny?

Come riportato, inoltre, da Deianira Marzano, qualcuno avrebbe visto a Milano Di Meo in atteggiamenti non proprio consoni. Se così fosse sarebbe davvero molto strano, soprattutto dopo il terribile periodo che ha attraversato Sara, la quale ha avuto anche dei problemi di salute.