Uomini e Donne: Sara Shaimi ha tradito Sonny? La risposta di lei

Sono stati momenti duri, gli ultimi trascorsi per la coppia formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo di Uomini e Donne. Un gossip ha acceso il web. Era stato dichiarato infatti, tramite una segnalazione, che Sara avrebbe tradito Sonny. In realtà però, stando alle parole di Sara non ci sarebbe stato nessun tradimento. Anzi, la ragazza ci ha tenuto a giustificarsi, in quanto si è anche molto arrabbiata per quanto è stato detto e per gli articoli che sono di seguito circolati sul web.

LA SEGNALAZIONE RICEVUTA DA DEIANIRA – La web influencer partenopea Deianira Marzano, ha ricevuto una segnalazione nella quale si mostrava Sara in compagnia di un altro uomo. La ragazza ci ha tenuto a ribadire che lo ha visto spesso, ma solo per amicizia. Deianira, in realtà, ha anche dichiarato di non aver ricevuto un’unica segnalazione, ma ben 4. Tutte tra l’altro molto simili tra loro. Il tradimento di cui si è parlato, sarebbe avvenuto due sere fa, ossia la sera della partita tra Italia e Spagna, dopo che gli Azzurri hanno trionfato.

LA SMENTITA DI SARA SHAIMI – La ragazza che sta ancora insieme a Sonny felicemente, ci ha tenuto a smentire categoricamente ciò che è stato detto. Queste sono state infatti le sue parole: “Questo non è un gossip, è diffamazione. Già mi avevano appioppato questo fidanzato quando sono andata a Dubai con l’amica mia”. Inoltre ha dichiarato che la sera del presunto tradimento lei era a casa, non era uscita.

Era rientrata da lavoro verso le dieci e mezza ed è andata a dormire. Aveva anche registrato la sera delle storie di sponsorizzazione che sarebbero state poi pubblicate più in là. Ha poi mostrato le date dei video e tutto sembrava coincidere. Sara poi ha fatto una dichiarazione importante:

“Posso anche pensare chi ha potuto fare tutto questo. […] Quindi non capisco di cosa parlano. Non sono stata in giro, non sono uscita ma non mi devo giustificare. La gente è cattiva, invidiosa, falsa e schifosa. Non capisco per quale scopo facciamo questo. Mi viene in mente solo una cosa, ma spero non sia così. Mi vogliono far passare per quella che non sono” . Quanto appena letto è stato riportato anche dal giornale ”Isa e Chia”. Dopo le parole di Sara Shaimi, Deianira Marzano ha deciso di cancellare le storie nelle quali annunciava che Sara aveva tradito Sonny.