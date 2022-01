Uomini e Donne, Sara Shaimi in ospedale: “Intervento chirurgico serio”

Sara Shaimi l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne diverso tempo fa quando all’epoca ricoprì il ruolo di tronista. La giovane ragazza alla fine del suo percorso scelse Sonny Di Meo e nonostante gli alti e bassi i due sono ancora insieme. In queste ore, l’ex tronista ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico, vediamo cosa ha detto.

In ospedale

La giovane non sta vivendo un periodo molto semplice poiché è stata ricoverata in ospedale proprio il giorno del suo compleanno. I follower, infatti, l’hanno scoperto dopo averle fatto gli auguri poiché in tanti le hanno chiesto cosa fosse accaduto.

Alcuni più maliziosi, però, hanno iniziato a diffondere la notizia circa un intervento di chirurgia plastica, come è solito fare nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, non si tratta affatto di chirurgia estetica ma di qualcosa di molto più serio.

A distanza di alcune ore, Sara ha deciso di fare chiarezza sulla questione anche per smentire le fake news circolate in questi giorni. La giovane non è entrata nel dettaglio per tutelare la propria privacy ma ha spiegato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico serio.

“Grazie a tutti per gli auguri, grazie per il vostro affetto. Invece ai più curiosi dico: no intervento estetico, no orecchie in quanto non credo di aver mai avuto bisogno di rifarle, no capelli in quanto li ho anche dovuti rasare. Ho fatto un intervento chirurgico serio che avevo. Per fortuna niente di grave e si risolve” ha scritto nelle stories.