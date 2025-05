Durante la registrazione della puntata di Uomini e Donne avvenuta lunedì 28 aprile, i colpi di scena non sono mancati. Le anticipazioni raccontano di momenti particolarmente tesi ed emotivamente accesi che hanno animato lo studio, coinvolgendo volti noti e nuove conoscenze del parterre.

Protagonista ancora una volta Gemma Galgani, che si è trovata costretta a interrompere la frequentazione con Arcangelo. Nonostante il tentativo della dama torinese di salvare il legame, il cavaliere ha espresso la volontà di continuare a conoscere Marina, spegnendo così ogni speranza di una riconciliazione. Gemma ha manifestato la sua delusione sottolineando come alcuni atteggiamenti – in particolare baci appassionati e gesti affettuosi – le avessero fatto credere che ci fosse un coinvolgimento più profondo. La discussione ha acceso l’ironia di Tina Cipollari, che non ha perso l’occasione per commentare con il suo stile pungente.

Ma il vero momento clou della puntata è stato il confronto tra Agnese ed Enrico. I due, dopo una conoscenza breve ma intensa, sono arrivati allo scontro verbale in studio. Agnese ha deciso di raccontare apertamente alcuni dettagli intimi dei momenti trascorsi insieme, parlando di “preliminari” e utilizzando termini espliciti come “petting” e “happy ending”. Un racconto che ha spiazzato il pubblico e costretto Maria De Filippi a intervenire per riportare la calma e interrompere l’escalation del confronto.

Enrico, nel frattempo, ha rivelato di provare interesse anche per Marilù, con la quale aveva avuto un incontro. Di fronte alla confusione del cavaliere, entrambe le dame hanno deciso di fare un passo indietro e porre fine alla conoscenza.

Infine, un momento romantico ha coinvolto Morena, che durante un ballo al centro dello studio ha sorpreso tutti baciando il cavaliere con cui sta uscendo, regalando un tocco di passione a una puntata già ricca di emozioni forti.