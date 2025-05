Uomini e Donne, scintille in studio: Maria De Filippi perde la pazienza con Agnese e poi con Enrico

La puntata di Uomini e Donne andata in onda il 20 maggio 2025 è stata particolarmente accesa e ha visto Maria De Filippi intervenire con fermezza durante un confronto infuocato tra Agnese De Pasquale, Enrico e Marilù. Il triangolo sentimentale ha fatto emergere tensioni e recriminazioni, culminando in uno scontro verbale che ha coinvolto anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tutto è nato da quanto accaduto nella precedente registrazione: Agnese ha scoperto che Enrico, con cui aveva condiviso un momento di forte intimità — mai vissuto prima nel programma — ha poi baciato Marilù. Questo ha provocato in Agnese una reazione emotiva molto forte, sentendosi tradita e illusa, tanto da accusare apertamente Marilù in studio. Tuttavia, la calma apparente della rivale ha suscitato sospetti e critiche, soprattutto da parte degli opinionisti, che hanno ipotizzato un possibile accordo tra lei ed Enrico.

Maria De Filippi, però, è intervenuta in difesa di Marilù, sottolineando come le colpe vadano semmai attribuite a Enrico, e non alla dama. La conduttrice ha richiamato Agnese all’evidenza dei fatti: “Il problema è lui, non lei”, ha affermato con decisione, esasperata dalle continue accuse ingiustificate nei confronti di Marilù.

Lo scontro ha raggiunto l’apice quando Enrico, parlando delle due donne, le ha definite “due carte” giocate nella stessa partita sentimentale. Una frase infelice che ha portato prima Marilù a chiudere definitivamente la conoscenza e poi Maria a rimproverarlo duramente: “Non sei stato affatto chiaro con Agnese”.

Nel frattempo, anche Gemma Galgani vive momenti difficili: Maria e gli opinionisti cercano di farle aprire gli occhi su Arcangelo, che non sembra realmente coinvolto. Una puntata intensa, che ha messo a nudo fragilità e dinamiche sempre più complesse nel parterre del trono over.