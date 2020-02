Uomini e Donne: scontro acceso tra Gianni Sperti e Barbara De Santis

Durante l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, non sono mancati gli scontri. Infatti, da quanto trapelato, c’è stato uno scontro acceso tra Gianni Sperti e Barbara De Santis. La scintilla che ha fatto scoppiare la lite è stata un’insinuazione dell’opinionista sulla Dama.

L’INSINUAZIONE DI SPERTI – L’opinionista e la Dama non hanno mai fatto mistero dell’antipatia che serpeggia tra loro. A far scattare la donna, è stata un’insinuazione fatta da Gianni. Parlando del nuovo cavaliere con cui la De Santis si sta frequentando, si sottolinea il fatto che l’uomo non sia di bell’aspetto, ma che stia bene economicamente. Proprio per questo, Sperti ha messo in dubbio il reale interesse di Barbara, accusandola di essere interessata al portafoglio del nuovo arrivato. Quest’insinuazione non ha fatto altro che infervorare la Dama che, però, non ha risposto come suo solito. La donna, infatti, non ha sottolineato il fatto di aver sempre frequentato uomini benestanti essendo lei stessa benestante. Inaspettatamente, ha replicato con un’insinuazione che ha acceso Gianni Sperti.

BARBARA IN LACRIME DOPO ESSER STATA SBUGIARDATA – All’insinuazione dell’opinionista di Uomini e Donne, Barbara ha affermato: “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro”. Le parole della Dama sono un chiaro riferimento a delle affermazioni di Paola Barale, ex moglie di Sperti. La donna, in una recente intervista ha rivelato di non aver fatto un figlio con Gianni perché lavorava solo lei. Nonostante la De Santis abbia negato un qualsiasi riferimento alle parole della Barale, l’opinionista l’ha smentita. Su Instagram, infatti, la Dama aveva commentato con ironia le parole di Paola. Davanti a tutto ciò, Barbara è scoppiata a piangere per l’umiliazione.