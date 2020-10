Uomini e Donne, scontro social tra due ex corteggiatrici: volano parole forti

In questi giorni si è consumato su Instagram uno scontro social tra due volti noti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Si tratta di Camilla Pucciarelli e Selene Querulo, note per il ruolo da corteggiatrici. Recentemente le due sono state al centro dell’attenzione di internet per uno scontro avvenuto sul web avvenuto a colpi di IG Stories.

LE PAROLE DI CAMILLA – A dare il via allo scontro è stata una risposta che l’oramai ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis (eliminata proprio durante l’ultima puntata andata in onda) ha dato nelle sue IG Stories.

Negli ultimi giorni la Pucciarelli ha voluto dare modo ai fan di porle qualche domande. Tra i vari quesiti, in molti le hanno chiesto in che rapporti fossero lei e Selene, ex corteggiatrice di Davide Donadei. La risposta della ragazza ha lasciato senza parole: “Mai avuto rapporti e mai ne avremo, odio la falsità e la cattiveria gratuita e lei è una di quelle persone per me!”.

“Io ho le pa**e di dire le cose in faccia!” – La Querulo ha prontamente risposto alle pesanti offese che le ha rivolto Camilla:

“Ma pensa te, mi sembri che eri tu ad inizio programma – quando eri contesa tra i due – a guardare tutti con la puzza sotto il naso. Quando invece per due settimane sei rimasta in panchina sei tornata dolce e amorevole“. Selene ha poi accusato la ragazza di aver mostrato al pubblico ciò che voleva, al contrario di lei che sa riconoscere i suoi limiti. “La differenza? Io ho le pa**e di dire le cose in faccia!”.