Uomini e Donne, scontro social tra Ursula e Sossio: “Ci metto la faccia come sempre”

Nelle ultime ore sui social si è consumato uno scontro tra una nota ex coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la cui storia d’amore sembra sia giunta al capolinea. Dopo l’inaspettato annuncio dell’ex gieffino, su Instagram si è scatenato un botta e risposta tra lui e l’ex compagna.

“A costo di ledere la dignità di una famiglia” – Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio della fine della storia tra Sossio e Ursula. Sotto la foto con la scritta “Game Over“, l’ex volto di UeD ha parlato di una decisione presa di comune accordo. Il post è stato però cancellato dopo poche ore.

Il gesto dell’ex concorrente del GF Vip non è affatto piaciuta alla Bennardo che, furiosa, si è sfogata nella IG Stories. Scusandosi della sua breve assenza sui social, Ursula ha ammesso di essersi trovata in una situazione assurda. Dopo aver parlato dell’improvvisa rottura della sua famiglia, ha ammesso:

“Ancora non l’avevo ovviamente metabolizzato neanche io ed ancora non lo sapevano neanche 2 dei miei 3 figli. Purtroppo la troppa immaturità e istintività lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri”.

“Ci metto la faccia come sempre” – Il termine utilizzato da Sossio per annunciare la fine della sua relazione non è affatto piaciuto agli utenti di Instagram. Il popolo del web si è infatti scatenato, costringendolo a cancellare il post. Nelle ultime ore Aruta ha deciso di tornare a dire la sua, replicando alle accuse mosse dagli utenti e alle parole dell’ex compagna:

“Come si dice, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando. Ma ci metto la faccia come sempre, perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato. Ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over. Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca a un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano, infatti ho eliminato il post”.

Nel video condiviso su Instagram, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato il perché ha reso subito pubblica la rottura. “Perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e la nostra storia d’amore. Prima o poi sarebbe uscito fuori. Io ho anticipato tutto”, ha ammesso l’uomo.

Per concludere, Aruta non ha voluto escludere un possibile ritorno di fiamma con Ursula. Nonostante sia attualmente finita, Sossio ha promesso di aggiornare i suoi follower in caso di nuovi sviluppi.