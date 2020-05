Uomini e Donne, scontro tra Valentina Autiero e un nuovo Cavaliere: “Dirò sempre ciò che penso”

Ieri pomeriggio è tornato in onda il vecchio format di Uomini e Donne, rendendo felici i fan del programma. Come si è potuto assistere durante la puntata, l’entrata di un nuovo Cavaliere ha infiammato alcuni animi, tra questi c’è anche Valentina Autiero.

IL NUOVO CAVALIERE – Con la ripresa del solito UeD, il pubblico ha potuto conoscere uno dei corteggiatore che Gemma Galgani ha conosciuto via chat. Infatti, per qualche settimana, Gemma e Giovanna Abate hanno avuto la possibilità di tornare nel programma, ma con un nuovo format. Il format prevedeva che le due donne conoscessero i propri corteggiatori tramite messaggi, senza avere la possibilità di vedere il loro aspetto fisico. Ora che è tornato tutto come prima, la Dama ha potuto incontrare dal vivo uno degli uomini con cui ha parlato via chat. Si tratta di Sirius, all’anagrafe Nicola che ha stupito tutti vista la grande differenza d’età tra lui e la Galgani. Il ragazzo ha, infatti, solo 26 anni ed è questo che non convince Valentina Autiero.

L’ACCUSA DI VALENTINA – Nel venire a conoscenza dell’età del nuovo Cavaliere, Valentina è rimasta senza parole. Questa scoperta ha fatto venire il dubbio alla Autiero riguardo l’interesse di Nicola verso Gemma. Secondo la Dama, infatti, il ragazzo non sarebbe realmente preso dalla donna e quindi di starsi prendendo gioco di lei. Il Cavaliere ha prontamente smentito le accuse, additando Valentina di essere volgare per aver alzato la voce. Nicola ha poi aggiunto di essere realmente interessato a Gemma, di apprezzare la sua purezza e la sua assenza di volgarità, cosa di cui invece è provvista Valentina, secondo il ragazzo.

IL POST SU INSTAGRAM – A Valentina non sono affatto piaciute le parole che il Cavaliere le ha rivolto ed ha quindi deciso di dire la sua sui social. Su Instagram, la Dama di Uomini e Donne ha postato una foto, scrivendo come didascalia:

“Dirò sempre ciò che penso… la volgarità è nel modo di parlare ma anche in alcuni comportamenti disonesti! Quindi siamo pari”.

Che abbia realmente ragione la Autiero o si è solo lasciata condizionare dalla grande differenza d’età che corre tra Nicola e Gemma?