Uomini e Donne: scoppia la rabbia di Giovanna dopo il commento di Giulio

Pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne in cui si è assistito all’ennesimo scontro tra Giovanna Abate e Giulio Raselli. A scatenare la rabbia della corteggiatrice è stato un commento del tronista dopo la visione delle due esterne.

LE DUE ESTERNE – La puntata è iniziata con un video che mostrava cos’era successo tra Giulio e Giovanna una volta finita la registrazione. Giulio, nella casetta, ha voluto dare delle certezze alla corteggiatrice, concludendo il tutto con un bacio. Giulia D’Urso, come hanno fatto notare sia da Giovanni Sperti che da Lorenzo Riccardi, si è mostrata fredda davanti al bacio. Giulia ha poi spiegato di essere sicura dell’esterna che ha organizzato. Infatti, successivamente,hanno mostrato Raselli e la sua corteggiatrice volare in Puglia per conoscere i genitori della D’Urso. È proprio dopo l’esterna che Giulio ha fatto un commento che ha scatenato la Abate che, fino a quel momento, aveva cercato di mantenere la calma.

SCONTRO TRA GIOVANNA E GIULIO – Il commento di Giulio che ha suscitato l’ira di Giovanna è stato una considerazione sui genitori di entrambe le corteggiatrici. Il tronista di Uomini e Donne ha fatto notare come i genitori di Giulia siano stati più calorosi rispetto a quelli di Giovanna che, invece, si sono mostrati freddi. Questo ha dato il via in un acceso litigio dove tutti si sono schierati con l’Abate, tranne Tina Cipollari che da sempre prova antipatia verso la ragazza.