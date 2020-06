Uomini e Donne: scoppia l’amore tra un ex tronista e l’ex moglie di Lucas Peracchi

Sembra proprio che anche lontano da Uomini e Donne, un ex tronista abbia trovato l’amore. Si tratta di Giorgio Alfieri, ex protagonista di uno dei programmi più seguiti di Canale 5. A far breccia nel cuore di Alfieri è l’ex moglie di un collega del ragazzo: Silvia Corras, precedentemente legata a Lucas Peracchi.

SCOPPIA L’AMORE – A dare il lieto annuncio sono i due protagonisti del gossip, condividendo qualche foto di coppia sui social. Dalle storie e dagli scatti mostrati, non passa inosservata la passione e la complicità che lega la nuova coppia.

Nell’aver saputo la notizia, in molti si sono chiesti se questa sia o meno una storia seria. Alfieri solo l’anno scorso è stato insieme ad un volto estraneo ai riflettori, una ragazza di nome Greta. Prima ancora, proprio a Uomini e Donne, l’ex tronista aveva incontrato Martina Luciani, sua scelta. Proprio con Martina, Giorgio ha avuto una bellissima bambina: Asia.

E LUCAS? – All’annuncio, in molti hanno subito pensato all’ex marito di Silvia, Lucas Peracchi. L’ex tronista è ora legato sentimentalmente a Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger. Prima di legarsi con Mercedes, la separazione tra Lucas e Silvia è stata chiacchieratissima nei salotti televisivi. I due si sono lasciati in modo per nulla pacifico, alimentando così la curiosità riguardo i motivi che avrebbero portato il matrimonio al capolinea.

Nonostante l’ultimo scandalo che ha investito il ragazzo, sommerso dalle accuse di Eva Henger che lo aveva dipinto come un uomo violento, Silvia non è mai intervenuta. Sembra proprio che per la modella sarda, Peracchi sia un capitolo chiuso.