Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa si difende dalle accuse di tradimento: “Non c’è stato nulla e sono pronto a riconquistare Denise”

Sembra proprio che sia scoppiata una coppia nata nel noto programma Uomini e Donne, a parlarne è stata uno dei due protagonisti della vicenda. Si tratta di Denise Pantano e Sebastiano Mignosa, entrambi noti per aver partecipato al Trono Over. Dopo le dichiarazioni dell’ex Dama, l’uomo ha deciso di prendere la parola, volendo difendersi dalle varie accuse che gli sono state mosse.

COSA È SUCCESSO? – Lasciato lo studio, sembrava che tutto andasse bene per la neo coppia. L’equilibrio si è distrutto non appena Denise ha scoperto le varie chat di Mignosa con altre donne. A raccontare questo tradimento è stata la stessa Pantano ad Isa&Chia, soprattutto è stato un messaggio in particolare a spezzare il cuore dell’ex Dama: “Addirittura quando lei gli ha chiesto a un certo punto di dimenticarsi di lei e far finta che non esistesse, lui le ha risposto ‘e come si fa finta di non vedere una montagna quando davanti si ha un granellino?‘”. Nonostante la decisione della donna, Sebastiano pare sia intenzionato a riconquistarla.

SEBASTIANO RISPONDE ALLE ACCUSE DI TRADIMENTO – Riguardo le accuse fatte da Denise nei confronti dell’ex compagno, quest’ultimo si dice innocente. Infatti, l’ex Cavaliere ha dichiarato che non è successo nulla con la donna nominata dalla Pantano. Sempre da Isa&Chia, Sebastiano ha raccontato la sua versione: “Voglio sia chiaro che io e questa persona non ci siamo mai incontrati e il nostro è stato un rapporto virtuale, fatto di messaggi. […] Mi confidavo con lei perché pensavo che essendo donna probabilmente avrebbe potuto aiutarmi davvero e darmi dei consigli utili”. L’uomo, però, ammette di avere le sue colpe: “Tutto scaturito dalla rabbia, sicuramente non giustificabile, e da alcune insicurezze che avevo per degli atteggiamenti di Denise che mi facevano male”.

L’EX CAVALIERE NON SI ARRENDE – Nonostante le parole di Denise e la sua scelta di mettere un punto alla loro storia, Sebastiano non si arrende. L’ex Cavaliere ha confessato di voler riconquistare a tutti i costi l’ex Dama di Uomini e Donne: “Ho avuto un atteggiamento infantile di cui mi pento, ma ciò non toglie che quello che provo per lei è ancora solido. Una cosa posso dire con tutta certezza, cioè di amarla più della mia stessa vita e dell’aria che respiro! L’amore, se è vero amore, vince su tutto, quindi io non voglio arrendermi”.

COME SONO ORA I RAPPORTI TRA I DUE? – Da quanto è stato rivelato, attualmente Sebastiano e Denise hanno ricominciato a sentirsi, scambiandosi qualche messaggio. L’uomo riuscirà a riconquistare l’ex Dama?