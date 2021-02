Uomini e Donne, seconda cicogna in arrivo per un ex tronista: l’annuncio sui social

Sui social è arrivato l’annuncio della compagna di un ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Luca Viganò, tornato al centro dell’attenzione per una lieta notizia: diventerà papà per la seconda volta.

SECONDA CICOGNA IN ARRIVO – Conosciuto per la sua partecipazione a UeD, avvenuta nel lontano 2014, Luca è attualmente attivo sui social. Nel noto dating show l’uomo ha vestito i panni del tronista, scegliendo Lucia Barucchi. Una volta lontano dalle telecamere, la coppia è scoppiata dopo pochi mesi.

Qualche tempo dopo l’esperienza televisiva, Viganò ha incontrato la sua attuale compagna. Come anche lui stesso ha raccontato in un’intervista passata, Fernanda Comani, chiamata da tutti Sissi, è arrivato in un momento difficile. Grazie a lei, Luca si è ripreso e dal loro amore, l’1 Agosto 2017, è nata Rebecca.

A stupire è stato l’annuncio di Fernanda. La donna ha infatti annunciato che lei e il compagno sono in attesa del secondo figlio. Sissi ha condiviso un post sul suo account Instagram, senza però svelare il sesso e il nome del nascituro.

Sotto ad una foto in cui non passa inosservato il bel pancino in vista, la donna ha scritto: “21 settimane e mi sembra di esplodere”.