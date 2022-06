Uomini e Donne: seconda cicogna in arrivo per un ex volto del Trono Classico

Seconda cicogna in arrivo per Rossella Intellicato, ex tronista di Uomini e Donne. Ad annunciarlo è stata proprio la donna nella giornata di ieri, rivelando anche il sesso del nascituro.

SECONDA CICOGNA IN ARRIVO – Nota al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione a UeD e al Grande Fratello 14, Rossella ha voluto condividere con i suoi fan una bellissima notizia. Su Instagram, infatti, l’ex gieffina ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta.

Come accaduto per il primo figlio, avuto nel 2020, anche questa volta la donna ha atteso prima di comucarlo sui social. Sotto ad un tenero scatto su Instagram, la Intellicato ha annunciato: “Mamma Bis, vi svelo il mio secondo segreto”.

Stando a quanto scritto sotto all’inaspettato post, l’ex tronista è di 34 settimane, ossia nella seconda metà dell’ottavo mese di gestazione. Inoltre, sempre secondo quanto scritto, anche in questo caso si tratta di un maschietto. Non è stato reso noto il nome del fratellino di Francesco Leone Maria, il primogenito di Rossella e Giovanni.

Solo qualche settimana fa l’ex tronista è finita nel mirino dei social per un duro attacco nei confronti di Tina Cipollari. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Rossella si è spesso scontrata con la storica opinionista. Recentemente, dopo l’ennesima discussione tra Tina e Pinuccia, la Intellicato su Instagram si è scagliata contro la Cipollari:

“Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*!!”