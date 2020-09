Uomini e Donne, segnalazione in corso per un corteggiatore di Sophie e Jessica

La nuova stagione di Uomini e Donne è partita col botto: studio ridimensionato, tanti corteggiatori e un altro format che prevede l’unione di trono classico e over. Infatti, tutti i giorni potremo gustare le vicende di Gemma Galgani e, allo stesso tempo, seguire i percorsi dei tronisti. Quest’anno, di fatti, abbiamo quattro nuovi tronisti, due ragazzi e due ragazze.

SOPHIE E JESSICA: DUE TRONISTE MOLTO DIVERSE – Quest’anno la redazione di Uomini e Donne ha scelto come troniste due ragazze molto diverse tra loro ma che stanno riscuotendo successo, Sophie e Jessica. La prima, di 18 anni, è nel mirino degli haters a causa del suo aspetto fisico e alcune dichiarazioni rilasciate pur essendo molto giovane. Jessica, invece, pare aver superato il test degli utenti sui social.

SEGNALAZIONE IN CORSO – Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica e, nemmeno dopo un mese dall’inizio del programma, già circolano diverse segnalazioni. Il protagonista è un corteggiatore di entrambe le ragazze, Davide Benincasa, accusato da diverse ragazze di essere solo in cerca di visibilità. Vediamo nei dettagli.

La nota influencer Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni su Benincasa, accusato appunto di essere fidanzato fuori dal programma. Pare che questo ragazzo condivida foto e video sui social insieme a una ragazza, presumibilmente la sua fidanzata. Inoltre, Deianira ha ricevuto un altro messaggio da una ragazza, la quale le ha confessato di sentirsi presa in giro da Davide.

“Questo posta foto e video insieme alla fidanzata… Adesso mi ha scritto anche un’altra ragazza che si è sentita presa in giro… Ma tu sei andato a Uomini e Donne per prendere in giro tutti quanti?” ha tuonato l’influencer su Instagram. Come se non bastasse, un’altra persona ha scritto privatamente a Deianira Marzano: “Lui è il fidanzato della mia parrucchiera di Nova Milanese… È lì solo per apparire…”. Nelle prossime puntate sicuramente vedremo un confronto tra Davide e le due troniste.