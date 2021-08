Uomini e Donne, segnalazione su Andrea Damante: “Con Giulia aveva gli occhi marroni, ora verdi”

Andrea Damante è sicuramente uno dei deejay ed ex tronisti di Uomini e Donne più apprezzati sui social. La sua relazione con Giulia De Lellis ha fatto sognare tantissimi telespettatori, per questo la notizia della loro rottura ha fatto scalpore.

LA STORIA CON ELISA VISARI – Tuttavia, entrambi sono andati avanti e se l’esperta di tendenze è felice con Carlo Beretta, l’ex tronista ha avviato una relazione con l’attrice Elisa Visari. La loro storia d’amore è apprezzata molto sui social, e stando a quanto dicono i follower di Andrea Damante, l’attrice 19enne sembrerebbe proprio una brava ragazza.

Infatti, ultimamente stanno circolando diverse voci su una presunta gravidanza, chiaramente non confermata per ora. Il mistero continua poiché sembrerebbe che la mamma di Elisa abbia messo un like proprio ad un articolo su questo argomento. In ogni caso, si attendono conferme o smentite da parte degli interessati.

NUOVA SEGNALAZIONE SU DAMANTE – Il deejay veronese, trapiantato a Milano, è tornato nuovamente al centro del gossip grazie ad una segnalazione lanciata da Deianira Marzano. Nello specifico, l’influencer ed esperta di gossip ha messo la pulce nell’orecchio ai suoi follower su un presunto cambio di colore degli occhi dell’ex tronista.

Una notizia del genere era già circolata quando Akash Kumar partecipò all’Isola dei Famosi e venne accusato di aver cambiato il colore dei suoi occhi da marroni ad azzurri per avere più popolarità. Ora è il turno di Damante, il quale in passato pubblicò una foto con la De Lellis in primo piano in cui i due mostravano gli occhi color nocciola. Ultimamente però il ragazzo, assieme a Elisa Visari, sembrerebbe avere gli occhi verdi. Conclude la Marzano: “Solo Akash può svelare di che colore ha gli occhi Damante”.