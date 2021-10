Uomini e Donne, segnalazione su Gabrio (corteggiatore di Andrea Nicole): beccato in un locale

In queste ultime ore, stanno circolando sui social alcune segnalazioni su Gabrio, corteggiatore di Andrea Nicole. Il ragazzo potrebbe aver mentito, tuttavia per ora la tronista non ha voglia di tener conto delle voci che girano su Internet. Vediamo cosa è accaduto con precisione.

GABRIO STA MENTENDO? – La segnalazione sul corteggiatore è arrivata a Deianira Marzano, la quale subito l’ha condivisa sul suo profilo Instagram. Nello specifico, qualche utente le ha fatto notare che il ragazzo, nonostante avesse condiviso una foto a casa sul divano, in realtà si trovava in un locale. Perché allora mentire sui social? La risposta al momento non la conosciamo, però sicuramente è una situazione alquanto ambigua.

Il giovane non ha mai convinto del tutto il pubblico di Maria De Filippi ma la tronista non ha mai dato peso alla questione e ha continuato a conoscerlo. Gabrio, per essere precisi, ha pubblicato sabato sera una foto sul divano mentre guardava la televisione e con la scritta: “I miei sabato sera sono speciali”. Tuttavia, qualche utente della Marzano nello stesso momento l’ha beccato in un locale a festeggiare con famiglia e amici.

Nulla di particolare, semplicemente una serata con le persone care, allora perché mentire sui social? Questo, infatti, è quello che non torna ai telespettatori. Non ci sarebbe motivo di mentire su un episodio così semplice come una serata passata con le persone importanti della sua vita.

La segnalazione quindi finirà direttamente nelle mani di Andrea Nicole? Cosa deciderà di fare la tronista, ma soprattutto come si giustificherà il ragazzo? Lo scopriremo solo seguendo le nuove puntate.