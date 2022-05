Uomini e Donne, segnalazione su Giulia De Lellis: “Ha rimesso la fedina di Damante”

Giulia De Lellis ha attraversato dei momenti burrascosi con Andrea Damante, infatti i due hanno concluso la loro storia ormai più di un anno fa. Da qualche tempo a questa parte, l’influencer ha ritrovato la serenità con Carlo Beretta, ma in queste ore pende su di lei una segnalazione non indifferente.

Giulia De Lellis: riavvicinamento con Damante?

In questi giorni, sono arrivate parecchie segnalazioni circa un’ipotetica crisi con Carlo Beretta. Tuttavia, la giovane ha poi condiviso dei post con lui che indirettamente hanno smentito la notizia. Nonostante pare ci sia della serenità apparente, la pagina gossip Very Inutil People ha pubblicato una segnalazione non indifferente.

“La De Lellis ha rimesso la fedina del Dama (Andrea Damante, ndr.). Sono andata a vedere le foto, compare dal 5 maggio in poi (se poi la metteva ogni tanto non so) ma da quella data in poi c’è sempre. Magari controlla anche te” ha scritto un utente all’admin della pagina.

Cosa sta accadendo quindi tra Giulia e Andrea? C’è un riavvicinamento in corso? O forse potrebbe solo essere un segno in ricordo del grande amore che c’è stato tra loro. Chi lo sa, attendiamo conferme o smentite da parte dei diretti interessati.