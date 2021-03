Uomini e Donne, segnalazione su Massimiliano: “Sta fingendo, in realtà è un attore”

Massimiliano Mollicone è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo ha preso il posto di Davide e Sophie, i quali hanno fatto la loro scelta qualche settimana fa. Tuttavia, pare che Massimiliano non sia quello che vuol far credere al pubblico. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

MASSIMILIANO MOLLICONE: IL PROTOTIPO DEL BRAVO RAGAZZO – Nel video di presentazione, Massimiliano Mollicone si è presentato in maniera molto positiva. Il ragazzo si è descritto come un ventenne diverso e più maturo dei suoi coetanei, il quale ha fatto molti lavori umili per mantenere la famiglia. Il romano, inoltre, ha accennato ad una passione per la recitazione che praticherebbe solo per diletto e per arrotondare un po’. Sembrerebbe, però, che le cose non stiano proprio così.

SEGNALAZIONE SU MASSIMILIANO – In queste ore, Deianira Marzano ha ricevuto una quantità abbastanza importante di segnalazioni su Massimiliano Mollicone. Pare che il ragazzo abbia raccontato diverse bugie sul suo conto e che in realtà lui sia un attore a tutti gli effetti. Inoltre, Deianira Marzano, prima di pubblicare il tutto, ha deciso di controllare la veridicità di queste accuse.

“So per certo che Massimiliano non è quello che ha dichiarato, è anche un attore. Faccio questo perché mi stanno sulle scatole quelli che piangono miseria per copione” si legge nel post pubblicato il primo marzo da parte di una ragazza, la quale sostiene di conoscere un’amica del tronista. Ma non è tutto, a quanto pare Mollicone è a tutti gli effetti un attore con alle spalle anche alcuni premi.

“Ha anche avuto un premio per un corto dove è stato protagonista ed è uscito su molte riviste. Non so come sia possibile che abbiano cancellato tutte le tracce di questa cosa” ha continuato la ragazza sbalordita. “Allora non è ciò che vuole mostrare. Non è che cambi molto, ma almeno sappiamo le cose reali” ha commentato Deianira Marzano dopo aver visionato le prove mostrare dalla ragazza in questione. Cosa dirà Maria De Filippi?