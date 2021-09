Uomini e Donne, segnalazione sulla corteggiatrice Maria: “La regia ha tagliato, maleducata e scortese”

In queste ultime ore sta spopolando sul web una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip. Quest’ultima è rimasta senza parole poiché la protagonista di tale segnalazione è Maria, la nuova corteggiatrice del tronista Matteo. Vediamo cosa è successo nello specifico.

UNA CORTEGGIATRICE SINGOLARE – La giovane ragazza sta già facendo parlare di sé per il suo spirito peperino. Maria è una ragazza napoletana, per ora sappiamo solo questo ma siamo certi che si farà conoscere ancor di più nei prossimi giorni. Tuttavia, quello che sta accadendo attorno a lei è qualcosa di molto grave poiché, come vi abbiamo anticipato, è arrivata una segnalazione che la riguarda,

SEGNALAZIONE IN CORSO – Un utente, follower di Deianira, ha fatto sapere che Maria in realtà è molto scortese e maleducata e che la regia è costretta a tagliare spesso le sue parti. La persona in questione ha dichiarato di essere in studio durante la registrazione e di aver assistito al peggio di questa ragazza.

“Guarda Deia, lei è stata molto peggio” ha esordito l’utente. “Maleducata, scortese, è inappropriata al programma. Io ero lì in studio quando registravano e ti giuro che tutto il pubblico non la voleva più” ha continuato. “Ha ripetuto 100 volte la parola mongo****e usandolo come dispregiativo per il ragazzo che aveva davanti e non ha chiesto neanche scusa” ha incalzato l’utente.

PARTI TAGLIATE – A detta della ragazza, probabilmente la regia sarà costretta a tagliare alcune parti della puntata proprio per non farle fare una brutta figura. “Nonostante questo, penso che dalla puntata questi pezzi li hanno tagliati per non farle fare una pessima figura, ma chi stava lì ha sentito tutto” ha concluso l’utente.