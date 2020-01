Uomini e Donne: sfiorata la rissa in studio

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Un nuovo appuntamento iniziato con la presentazione del nuovo tronista Daniele Dal Moro, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello. A lasciare senza parole il pubblico, però, è stato il comportamento di due corteggiatori.

LO SCONTRO TRA I DUE CORTEGGIATORI – I reali protagonisti di questa puntata sono stati i due tronisti di Sara Shaimi. Si tratta di Sonny, in precedenza corteggiatore di Giulia Quattrociocche, e Giuseppe. Due ragazzi totalmente diversi tra loro, uno più fumantino, l’altro più aggressivo.

Tutto è iniziato quando la De Filippi ha voluto far notare la scritta sulla maglia di Giuseppe: “bad boys true feelings”. Una velata frecciatina rivolta a Sonny che lo aveva accusato, la scorsa puntata, di voler apparire come un cattivo ragazzo. La scritta non ha fatto altro che accrescere il nervosismo di Sonny, già infastidito per l’esterna tra Sara e Giuseppe.

SFIORATA LA RISSA – Tra i due sono volate varie offese, sfociando in un’accesa discussione che rischiava di dare il via a una rissa. Addirittura stavano per arrivare alle mani. A riportare la pace è stata Sara che ha spiegato che è attratta da entrambi per diversi aspetti del loro carattere.