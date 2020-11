Uomini e Donne, Simone si scaglia contro Jessica: “Adesso parlo io”

Nelle ultime ore due protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne hanno infiammato i social. Simone Florian e Jessica Antonini non si sono infatti risparmiati su Instagram, scontrandosi nelle IG Stories.

“Adesso parlo io” – A dare inizio al tutto è stato un commento ironico che l’ex tronista ha fatto nei confronti di Florian. Simone, reduce dal mancato lieto fine con Jessica, non ha preso molto bene le sue parole. Jessica ha infatti scelto Davide Lorusso, il cui interesse è stato sempre palese anche durante il corso delle puntate. La coppia è attualmente insieme, felice e innamorata.

A parlare del suo ex corteggiatore è stata proprio la Antonini, commentando la diretta Instagram del suo fidanzato. “Io dopo l’in bocca al lupo di Simone mi gratto”, ha così scritto la ragazza. A qualcuno non è piaciuto l’ironico commento, girandolo subito al diretto interessato. Sebbene la frase non sia parsa affatto un attacco, Florian non ha reagito affatto bene, tuonando nelle IG Stories: “Io dopo l’in bocca al lupo di Simone mi gratto”.

LA REPLICA DELL’EX CORTEGGIATORE – Condividendo nelle storie di Instagram lo screen incriminato, Florian ha replicato duramente alle parole di Jessica. A seguire ha infatti pubblicato un’altra IG Story, dichiarando:

“Non ho più parole per descrivere la tua pochezza e la tua poca nobiltà d’animo…io ogni giorno invece mi sveglio e ringrazio Dio che ti abbia portato da un’altra parte, quindi continuati pure a gratta Jessica che mi fai solo un favore”. Il ragazzo ha poi concluso: “Penso e sono convinto di meritarmi tanto tanto di meglio, ho solo scansato un fosso!”.

“Ci vuole originalità nelle cose” – È evidente che la replica del ragazzo sia giunta a Jessica che ha prontamente risposto: “La pochezza e la bassezza io l’ho vista solo nel leggere certe cose sul mio uomo… E certi tipi di allusioni. Che hai scansato un fosso non è manco tua, te l’hanno suggerita. Ci vuole originalità nelle cose”.

Nonostante lo scontro social avuto, l’ex tronista ha ammesso che Simone sia un bravo ragazzo e che si merita tanto. Lei, però, a quanto dichiarato nella storia, ha dichiarato di non essere per tutti. Ha poi parlato del fidanzato, ritenendosi fortunata nell’averlo al suo fianco.