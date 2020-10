Uomini e Donne: Soleil Sorge attacca Luca Onestini: ”Ho scoperto tutto”

Soleil Sorge, negli ultimi giorni si è dedicata interamente ai social e ha parlato molto con i suoi fan. Ha inoltre spiegato alcune questioni circa Iconize e Luca Onestini, scopriamo insieme cos’ha dichiarato.

SOLEIL SORGE PARLA DI ICONIZE – In questi giorni ha fatto molto notizia il fatto che Iconize avrebbe finto un’aggressione ferendosi da solo. A testimoniare contro il ragazzo c’è stata Soleil Sorge che per tanto tempo è stata una sua intima amica.

Dopo la rivelazione di Dayane Mello, nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, spesso ospite da Barbara D’Urso, ha affermato e confermato che Iconize si sarebbe ferito da solo con un surgelato. Lui ha poi smentito questa tesi. Ha inoltre accusato l’ex corteggiatrice di averlo tradito ‘per due spicci’.

SOLEIL SORGE CONTRO LUCA ONESTINI – La ragazza ha poi continuato a rispondere ad alcune domande su Instagram ed ha dichiarato di essere molto delusa per quanto è successo. C’è stata poi una domanda per quanto riguarda Luca Onestini: ”Non cambieresti nemmeno quello che hai fatto per Luca Onestini? ”

L’ex corteggiatrice ha dichiarato: ”Al massimo tornerei indietro per non uscirci nemmeno la prima volta. Dici che ho fatto male a lasciarlo per aver scoperto tutto lo sporco che faceva? Oppure per aver capito che non era minimamente una persona che potesse mai piacermi? Oppure perchè mi sono innamorata di qualcun altro?”