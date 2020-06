Uomini e Donne, Sonia Lorenzini alla scoperta di sé stessa: “Rincorrete la felicità”

Sembrerebbe che la storia d’amore tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato sia arrivata al capolinea dopo non poche difficoltà. I due, ormai, non postano più nulla assieme sui social e pare che non siano più in casa assieme. Tutto tace da parte loro, tuttavia, i follower si sono accorti che c’è qualcosa che non va affatto tra i due.

LE VOCI SUL FLIRT CON EROS RAMAZZOTTI – Da tempo si prevedeva aria di crisi nella coppia, nonostante i continui chiarimenti e smentite sulle maggiori testate di gossip e vari blog. “Capita di passare momenti difficili ma stiamo ancora insieme” ripetevano i due, quasi un copione da recitare ad ogni intervista.

Sonia Lorenzini è stata anche avvistata assieme al cantante Eros Ramazzotti, voce smentita categoricamente dai due, i quali hanno solo degli amici in comune e nessuna conoscenza in corso.

SONIA ABBANDONA TUTTO E INTRAPRENDE UN VIAGGIO – La ragazza ha deciso di abbandonare tutto, anche in vista delle riaperture dei confini regionali, e intraprendere un viaggio con una sua cara amica. Le due e l’inseparabile cagnolina sono partite all’avventura con un furgoncino simbolo di Woodstock a cui hanno dato un nome, Ludovico. Un viaggio su strada attraverso mare e posti nuovi da visitare con l’obiettivo di staccare dalla vita in città e pensare meno all’ipotetica rottura con Federico.

Ovviamente l’influencer non ha risparmiato i suoi follower e aggiorna il suo profilo tappa dopo tappa, alloggiando la notte nei campeggi. “Sto facendo un’esperienza incredibile… Non apprezzavo così tanto le piccole cose da molto tempo! Forse un po’ come tutti noi… Mi ero augurata che questi mesi vissuti in un certo modo portassero a qualcosa di positivo, non per tutti è così ma a me quello che abbiamo vissuto ha cambiato!” ha raccontato Sonia Lorenzini.

L’ultima frase, però, ha fatto breccia nel cuore dei fan poiché la ragazza ha menzionato l’importanza di cercare la felicità: “Se qualcosa nella vostra vita non vi fa stare bene, smuovete le acque e rincorrete la felicità!”. Un viaggio alla scoperta della felicità tanto agognata in questo periodo tra problemi di cuore e quarantena.