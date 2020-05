Uomini e Donne, Sonia Lorenzini parla di Federico Piccinato: “Momento delicato”

In questi giorni Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip dopo essere stata paparazzata da Chi assieme al cantante Eros Ramazzotti. Le voci su una presunta crisi con il fidanzato, Federico Piccinato, hanno fatto credere ai follower che la ragazza avesse una sorta di flirt con Ramazzotti.

Tuttavia, la voce è stata smentita sia da Sonia, la quale ha svelato di essere ancora fidanzata con il suo ex corteggiatore, ma anche dallo stesso Eros Ramazzotti, il quale in un’intervista ha dichiarato di avere solo un rapporto di amicizia. Insomma, secondo i due un rumor totalmente infondato e soprattutto falso.

SONIA E LA CRISI CON FEDERICO PICCINATO – Tempo fa, la coppia aveva dichiarato durante un’intervista di essere ancora legata sentimentalmente, nonostante alti e bassi. I due, però, non sono più stati visti assieme e nemmeno attivi sui social. In queste ore, l’ex tronista ha rotto il silenzio e ha parlato del suo rapporto con il fidanzato.

“Se avete imparato un pochino a conoscermi negli anni, sapete come sono fatta rispetto a certe cose e come le affronto. Posto che questa non vuole essere una critica nei vostri confronti, sapete che ho sempre pensato che fosse giusto condividere con voi tanti aspetti positivi della mia vita e mi è sempre piaciuto farlo. Per altre cose credo che ci sia una sorta di tutela personale” ha esordito su Instagram Sonia Lorenzini.

“Penso di non essere tenuta a dare spiegazioni anche se posso capire che dall’altra parte ci sia la curiosità di sapere cose, perché le persone si affezionano anche virtualmente a noi, alle coppie e alle persone. Però in questo momento se non vi rispondo è perché anch’io non so tante cose e vi chiedo la gentilezza di non continuare a mandarmi messaggi in privato con la stessa domanda. Io capisco la curiosità, ma in questo momento probabilmente non lo so nemmeno io o non mi va magari di parlare… vi chiedo questa cortesia” ha concluso l’ex tronista.

A quanto pare, la conferma è arrivata: Sonia Lorenzini e Federico Piccinato stanno ancora insieme ma affrontano un periodo complesso.