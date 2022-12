Uomini e Donne, Sonia Lorenzini pubblica un lungo sfogo dopo alcune critiche: “La perfezione non esiste”

Nelle scorse ore, Sonia Lorenzini si è resa protagonista di un lungo sfogo sui social a causa di alcune critiche molto pesanti ricevute sul suo corpo. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha preso come esempio un commento di un utente su Instagram: “Ma come sei ingrassata”. Queste parole hanno ferito molto la giovane, la quale ha deciso di pubblicare un lungo sfogo e sensibilizzare sulla questione.

Le dure parole di Sonia Lorenzini

“Ho ricevuto questo messaggio in direct da una ragazza che per altro mi seguiva, una madre. E il miglior regalo che io possa farle è quello di non rendere pubblica la sua identità, per non farle capire cosa si prova ad essere bullizzati, sminuiti o fatti sentire a disagio. Se è vero che l’ignoranza è la maleducazione non si ripagano con le stesse, è anche vero che ogni tanto uno perde la pazienza e sbrocca, a me è successo e non me ne vanto“ ha esordito Sonia.

“Parliamo ma mai abbastanza di violenza sulle donne, e alle volte siamo le prime a metterla in atto in qualsiasi forma si possa intendere la violenza. E se è vero che io sono una donna adulta e per parlare della cosa ho questo video, fingendo che la cosa non mi tocchi, è anche vero che io sono una persona come tutte le altre. Ho delle emozioni, dei giorni non mi piaccio e altri si, dei giorni soffro e altri meno, come ogni persona sento e nessuno conosce quello che sto passando che ho passato o che sto vivendo” ha continuato.

I problemi di salute

A quel punto, Sonia ha deciso di raccontare una vicenda privata relativa al suo stato di salute. Nello specifico, l’ex tronista ha spiegato di aver preso chili a causa di un tumore benigno. “Parlando per mia esperienza personale, ho sempre avuto, in seguito ad un tumore benigno che anni fa ho avuto e che mi ha portato a prendere tanti chili, problemi di accettazione e visione distorta del mio corpo. Vederlo cambiare mi ha fatto soffrire, vedere corpi sempre perfetti e sentirmi paragonare a questi mi ha fatto male, questo perché nessuno di noi pensa mai troppo abbastanza alla propria unicità” ha spiegato.

“La perfezione non esiste ma ad ogni modo nessuno dà il diritto ad altre persone di dirvi come dovreste essere, se siete magre o se siete grasse, se siete belle o se siete brutte, se siete simpatiche o antipatiche non parliamo solo di aspetto fisico ma totalitario. Io sono adulta ma non dimentichiamo di tutte quelle ragazze che ricevendo questo genere di messaggi, rincorrono canoni estetici o ideali di perfezione fino ad arrivare ad ammalarsi. Se dovete fare qualcosa fatelo sempre per voi non perché qualcuno vi fa sentire SBAGLIATE” ha concluso.