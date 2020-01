Uomini e Donne: Sonia Pattarino rivela di avere l’ansia per l’ingresso di Ivan nel GF Vip

Sonia Pattarino, ex di Ivan Gonzalez, ha rivelato sui social il suo pensiero circa la partecipazione di Ivan al Grande Fratello Vip.

SONIA E IVAN: UNA STORIA FINITA – Tra i due, che si sono conosciuti a Uomini Donne, è ormai finita da qualche mese. Perchè? Pare che alla coppia abbia fatto male la distanza. Lei sarda e lui invece spagnolo, di Madrid. Sonia non avrebbe retto all’assenza di lui e dunque la storia si è conclusa da qualche mese.

IVAN GONZALEZ: LA PARTECIPAZIONE AL GF VIP – Sorprendentemente per tutti i telespettatatori Ivan Gonzalez ha avuto la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip. In molti pensavano che sarebbe stata data quest’opportunità a Lorenzo Riccardi e invece è stato scelto il tronista spagnolo per intraprendere questa nuova avventura televisiva.

LE PAROLE DI SONIA – Sonia ha rivelato sul suo profilo Instagram di avere l’ansia nel vedere Ivan entrare nella casa del GF Vip. Ha aggiunto di essere molto emotiva e dunque di non sapere a cosa va incontro e se parlerà di lei. Forse Sonia prova ancora qualcosa per il bel tronista spagnolo? Per ora non possiamo dirlo con certezza ma le sue parole lasciano pensare qualcosa di simile. O forse semplicemente teme che possa raccontare qualcosa sul loro rapporto? In ogni caso il tronista farà ingresso nella casa proprio stasera, Venerdi 10 Gennaio, in diretta su canale 5.