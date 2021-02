Uomini e Donne: Sonia Pattarino rivela il nome della figlia

Qualche giorno fa, Sonia Pattarino, ex corteggiatrice a Uomini e Donne, ha confessato di aspettare una bambina con la sua nuova fiamma. La ragazza è nota nel mondo della tv e del web per essere stata la corteggiatrice di Ivan Gonzalez. E’ risaputo che lui poi la scelse.

La loro storia d’amore però non è durata a lungo. Parliamo, infatti, di solo qualche mese di relazione. Molto probabilmente i motivi sono stati incompatibilità caratteriali e l’idea che lui non fosse particolarmente pronto ad avere una relazione seria. Oggi i due non hanno alcun rapporto.

A distanza di qualche mese della rottura con Ivan, Sonia ha conosciuto Giovanni La Camera. I due si sono trovati molto bene sin da subito e adesso aspettano una bambina. In un lungo post pubblicato sui social Sonia ha svelato il nome della futura nascitura: Ginevra.

Proprio quando Sonia ha confessato di essere incinta ha anche ammesso la relazione con Giovanni La Camera, in quanto si era vociferato un certo rapporto ma non si aveva ancora alcuna conferma. Con la notizia della futura nascitura la ragazza è uscita definitivamente allo scoperto. Per vedere il post pubblicato clicca qui.