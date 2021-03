Uomini e Donne, Sophie Codegoni accusata sui social dopo l’incontro con Gianluca: storia con Matteo finta?

In queste ultime ore, Sophie Codegoni è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica. La giovane ex tronista ha da poco concluso la sua storia d’amore con Matteo Ranieri e i fan della coppia (soprattutto quelli del corteggiatore) l’hanno accusata di aver rovinato la relazione.

FINE DELLA STORIA D’AMORE – La relazione tra Sophie e Matteo è durata una manciata di settimane e successivamente è tramontata. La ragazza già da tempo lamentava il problema della distanza, che spesso causava forti litigi. Come se non bastasse, la coppia ha ammesso di essere diversa a livello caratteriale.

SOPHIE CODEGONI A ROMA CON GIANLUCA DE MATTEIS – In queste ore, Sophie è finita al centro di una polemica per aver incontrato l’ex tronista e collega Gianluca De Matteis. Quest’ultimo ha abbandonato il programma quando si è reso conto di non essere preso da nessuno delle sue corteggiatrici. Sophie Codegoni si trovava assieme a Gianluca a Roma, per lavoro, pertanto i due potrebbero aver passato del tempo insieme in amicizia.

Tuttavia, un dettaglio non è passato inosservato: entrambi hanno condiviso una storia su Instagram questa mattina con la stessa canzone, Buongiorno a Te di Luciano Pavarotti. A far notare questo piccolo dettaglio è stata Deianira Marzano, la quale ha commentato questa vicenda. Secondo lei, infatti, i due ragazzi non hanno una relazione.

“Una cosa organizzata dalle agenzie, per dare un po’ di popolarità a lei” ha dichiarato l’esperta di gossip. Sono tanti gli utenti che hanno iniziato ad attaccare l’ex tronista, accusata di aver preso in giro Matteo Ranieri solo per visibilità. Voi da che parte state?