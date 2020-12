Uomini e Donne, Sophie Codegoni contesa tra tre corteggiatori: scatta il bacio con uno di loro

Sabato 5 dicembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda a partire dal 9 dicembre; questo perché il dating show di Maria De Filippi si fermerà per due giorni (lunedì e martedì) in occasione della festa dell’Immacolata. Nella puntata che vedremo la prossima settimana, al centro dello studio ci sarà la tronista 18enne Sophie Codegoni.

ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA – Sarà una puntata molto difficile per Sophie Codegoni, a giudicare dalle anticipazioni divulgate da Il Vicolo delle News. La ragazza è uscita con Giorgio e Matteo ma l’esterna con Giorgio è stata interrotta bruscamente da Antonio, il quale le ha chiesto di poter parlare.

Inizialmente, la giovane tronista ha rifiutato poiché si trovava, per l’appunto, con un’altra persona. Alla fine, però, Sophie ha deciso di ascoltare Antonio, il quale le ha confessato di essere innamorato di lei. Giorgio, nel frattempo, ha atteso per un po’ di tempo la ragazza ma successivamente ha deciso di abbandonare gli studi dove stavano girando l’esterna, ed è andato via. In studio, infatti, è scoppiata una lite furiosa tra i tre, ai quali poi si è aggiunto Matteo che ha lamentato di non sentirsi abbastanza coccolato da Sophie Codegoni.

IL RAPPORTO CON MATTEO E IL BACIO – A quel punto, la tronista ha chiesto a Matteo se questo fosse il motivo principale di un ipotetico abbandono dello studio ma Matteo le ha rassicurato di essere molto preso da lei. A tal proposito, i due hanno girato una dolce esterna in occasione del compleanno del corteggiatore. Sophie ha organizzato una piccola festa a sorpresa con tanto di torta e Matteo si è commosso.

La tronista, inoltre, ha regalato al ragazzo un libro dei Beatles con tanto di dedica: “Sei di una purezza pazzesca, mi fido di te”. Matteo a cuore aperto le ha risposto: “È la prima volta che non ho paura di essere me stesso”. Proprio in quel momento, è scattato un tenero bacio, ovviamente con la mascherina per non violare le norme anti-Covid. Sarà Matteo la scelta di Sophie?