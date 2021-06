Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Luca Daffrè: flirt in corso?

Sophie Codegoni sta facendo parecchio parlare di sé in quest’ultimo periodo. La giovane tronista ha ormai chiuso la sua storia con Matteo Ranieri e attualmente si gode la sua vita da single. Tuttavia, in queste ultime ore è stata pizzicata a Milano con un ex corteggiatore, vediamo chi.

SOPHIE CON UN EX CORTEGGIATORE – Da poco è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano, nota influencer ed esperta di gossip. Nello specifico, pare che la Codegoni sia stata beccata a Milano con Luca Daffrè all’Old Fashion. La foto pubblicata e scattata dalla persona in questione non è di altissima qualità ma i due sembrerebbero inconfondibili.

Che ci sia un flirt in corso tra Daffrè e Sophie? I due non hanno ancora commentato la vicenda, quindi pare che per ora non si sappia nulla. Potrebbero essere anche solo amici, senza necessariamente frequentarsi.

FINITA CON MATTEO RANIERI – La storia d’amore con Matteo Ranieri è durata quanto un battito d’ali. Nonostante fosse molto presa in studio, la giovane tronista di 18 anni ha deciso di chiudere questa storia d’amore dopo poche settimane insieme e lontani dalle telecamere.

Questa rottura ha gettato molto dubbi su Sophie, accusata di aver partecipato al programma solo per visibilità. Anche Matteo non si è risparmiato poiché ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine di aver voluto sapere determinate cose prima. Dopo la rottura, si sono susseguite diverse voci su possibili flirt in corso di Sophie, tutti smentiti.