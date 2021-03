Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri già in crisi? I dettagli che non sfuggono ai fan

La scelta di Sophie Codegoni è andata in onda circa un mese fa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare il programma assieme a Matteo Ranieri, con il quale si era creato un rapporto molto speciale. Tuttavia, sembrerebbe che tra i due non stia andando benissimo e i follower hanno notato alcuni dettagli. La coppia è già in crisi?

CRISI TRA SOPHIE E MATTEO – Già qualche giorno fa, Sophie Codegoni dichiarò in un’intervista a Nuovo Tv di aver avviato con Matteo una relazione a distanza. Gli impegni di lavoro non permettono alla coppia di viversi a pieno questo primo periodo insieme e sicuramente anche la pandemia ci mette del suo. Questa continua lontananza, infatti, è spesso motivo di litigio, pertanto la coppia potrebbe già essere in crisi.

I DETTAGLI NOTATI DAI FAN – I follower della coppia si chiedono come sia possibile essere già in crisi dopo poche settimane insieme. Sono tanti gli utenti sul web che cercano di capire in che rapporti siano i due giovani ragazzi. Alcuni hanno chiesto esplicitamente a Sophie Codegoni dove fosse Matteo Ranieri, ma lei non ha mai parlato di una rottura. O almeno, non l’ha mai specificato.

“Mi sa che si sono già lasciati” si legge sul web. “Non si commentano mai nemmeno le foto. All’inizio di una storia credo sia normale scambiarsi mi piace e commenti, alla fine sono una coppia pubblica” si legge ancora sui social. “Ma Matteo dov’è Sophie, non vi vedo mai insieme” continuano i follower. I fan della coppia, quindi, hanno notato un gelo, un forte distacco tra i due.

Come se non bastasse, entrambi sono comunque molto attivi sui social. Sophie Codegoni è impegnatissima con i set fotografici e spesso condivide degli scatti mozzafiato. Matteo Ranieri figura sempre in solitaria, senza la sua fidanzata vicino. Insomma, non sappiamo se sia davvero finita ma sicuramente non la raccontano giusta.