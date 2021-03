Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Taylor Mega: al centro delle critiche

Nonostante da qualche settimana non sia più presente a Uomini e Donne, Sophie Codegoni è tornata al centro dell’attenzione. Agli utenti dei social non è affatto sfuggita la bufera di critiche che si è scatenata sotto una foto che la vede insieme a Taylor Mega.

PIOGGIA DI CRITICHE – Taylor ha voluto pubblicare una foto insieme all’ex tronista, evidenziando la somiglia tra le due. Entrambe, infatti, sono delle bellissime ragazze, dai capelli biondi e dall’invidiabile corpo.

Sfortunatamente, però, la foto ha attirato gli hater delle due ragazze. Entrambe sono state ricoperte di critiche per via della chirurgia a cui sono ricorse.

Già a Uomini e Donne, Sophie era stata spesso criticata per essersi sottoposta a vari ritocchi nonostante la sua giovane età. Dal canto suo, la Codegoni ha ammesso di essersi ritoccata solo le labbra, un punto che non le piaceva. Per quanto riguarda Taylor, invece, l’influencer non ha mai nascosto di essersi sottoposta alla chirurgia estetica per labbra e seno, quest’ultimo per due volte.

Proprio per questo in molti le hanno criticate, scrivendo commenti come “Molto simili! Avete usato la stessa plastica riciclata?” o “La plastica è quella” oppure “Gemelle omochirurgo”. Davanti a queste offese, le due ragazze hanno deciso di non replicare.