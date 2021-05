Uomini e Donne, Sophie Codegoni: flirt in corso con Zaniolo? La segnalazione

Sophie Codegoni, dopo le polemiche innescate a causa della sua relazione con Matteo Ranieri, è finita nuovamente al centro del gossip. Questa volta, però, per un altro ragazzo, il calciatore Nicolò Zaniolo.

FLIRT IN CORSO CON ZANIOLO? – Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer, pare che la bella e giovane Sophie abbia un flirt in corso con il calciatore. Se non è un flirt, allora un’amicizia.

Infatti, Deianira ha pubblicato una segnalazione di un utente che fa notare come Sophie Codegoni sia nello stesso hotel di Zaniolo. Come se non bastasse, entrambi si scambiano dei like su Instagram. Qualcosa bolle in pentola, quindi.

“Ciao Deianira, ti segnalo la Codegoni a Roma da ieri nello stesso costosissimo albergo dove Zaniolo ha fatto uno shooting due giorni fa. I due continuano a mettersi like nelle foto” scrive l’utente alla Marzano. Pare che al calciatore piacciano parecchio le influencer, considerando la sua recente storia d’amore (finita quasi subito) con Chiara Nasti.

Tuttavia, i due non hanno confermato o smentito la notizia, pertanto ci toccherà attendere nuovi movimenti. La Codegoni è stata parecchio accusata di aver scelto Matteo Ranieri a Uomini e Donne solo per visibilità. A causa di queste accuse, la 18enne non è ben vista da alcuni fan di Uomini e Donne.