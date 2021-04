Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha mentito? Parla Raffaella Mennoia

Sophie Codegoni, da quando ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, è finita spesso al centro del gossip a causa della sua relazione con Matteo Ranieri. In molti credono che la ragazza abbia in qualche modo trasgredito le regole, ed è proprio in queste ore che si è pronunciata Raffaella Mennoia, redattrice del trono classico.

SEGNALAZIONI SU SOPHIE CODEGONI – Sono tante le segnalazioni arrivate su Sophie per quanto riguarda il suo percorso. Proprio Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato diverse segnalazioni su un’ipotetica trasgressione dell’ex tronista. Nello specifico, pare che la ragazza abbia avuto durante il trono un amore segreto.

Secondo le testimonianze, Sophie avrebbe conosciuto durante il suo trono un giovane che lavora in un tabaccaio vicino all’alloggio che l’avrebbe ospitata. Si insinua, inoltre, che il ragazzo si sarebbe proposto come corteggiatore. Sophie però gli avrebbe detto di non farlo, dal momento che il suo percorso con Matteo era già delineato.

LE DICHIARAZIONI DI RAFFAELLA MENNOIA – La Codegoni, tuttavia, non ha proferito parola sull’argomento, così ci ha pensato Raffaella Mennoia. La redattrice del trono classico ha spiegato che non si hanno certezze sull’argomento ma spera che siano fake news.

“Sempre per parlare di Uomini e Donne…mi state scrivendo in moltissimi per alcune segnalazioni in queste ultime ore… spero a un certo punto di riuscire a capire meglio chiedendo ai diretti interessati…parlandoci di persona. Inutile dirvi che mi dispiacerebbe moltissimo, ma sono fiduciosa e speranzosa che siano fake news” ha spiegato la donna.