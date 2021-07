Uomini e Donne, Sophie Codegoni paladina del body positivity. I fan: “Da che pulpito!”

Una buona azione si è trasformata nell'ennesimo pretesto per attaccare la giovane ex tronista

In queste ultime ore, Sophie Codegoni è tornata al centro del dibattito social a causa di uno scatto pubblicato su Instagram. L’obiettivo della 19enne era quello di spronare i suoi fan ad amare il proprio corpo così com’è, senza crearsi particolari problemi o curarsi del giudizio altrui. Tuttavia, questa “buona azione” si è trasformata in un pretesto per attaccarla, vediamo cosa è successo.

L’EX TRONISTA AL CENTRO DELLA POLEMICA: “DA CHE PULPITO!” – Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato uno scatto del suo corpo accompagnato dalla seguente didascalia: “AMA IL TUO CORPO. Non guardare se la pancia è piatta o come ritoccare una foto (oppure “se è ritoccata la foto”), trova la giusta confidenza con il tuo corpo e rispettalo sempre”. Questa foto ha scatenato i suoi follower, i quali hanno particolarmente tenuto a ricordarle che a soli 19 anni è già ricorsa al chirurgo estetico.

I COMMENTI DEI FOLLOWER – I suoi fan (e non) non sono stati molto clementi e hanno ricordato a Sophie Codegoni che lei, nonostante la giovanissima età, abbia già sperimentato il chirurgo estetico. “Da che pulpito! Facile parlare pubblicando una pancia piatta e ritoccando qualsiasi foto postata!!!” scrive una follower. “Ma se sei la prima a ritoccare le foto (tu stessa lo hai detto) è perché evidentemente non ti senti a tuo agio…” ha continuato un’altra.

“Mettere un post così per una che si è appena rifatta labbra e seno…a 18 anni!!! È come scavarsi la fossa da sola” ha detto un’altra fan dell’ex tronista. “Se lo scopo di voi ragazze influencer è trasmettere un messaggio del genere, provate per prime a postare foto di voi stesse, cosi come siete senza alterare, modificare o spesso cambiare completamente. Non è una critica personale a te, sei una ragazza molto dolce, è semplicemente un consiglio da parte di una donna più grande di te” continuano.

LA REPLICA DI SOPHIE – Sommersa dalle critiche, l’ex tronista ha deciso di rispondere alle accuse. “Facciamo chiarezza, il mio concetto è quello di non passare tutta la vita a puntare il dito sulla gente ad esempio ‘oddio quella è bella perché è rifatta o modificata’ perché è triste. Smettiamola di giudicare la gente per sentirci meglio con noi stessi. Per rifare le labbra, per rifare il seno oppure per rifare tutto il mio corpo non ho chiesto nulla nessuno, non faccio male a nessuno, scelte mie e sto bene io. Perché dobbiamo sempre metterci in competizione con tutti e giudicare tutti?” ha tuonato la Codegoni. Da che parte state?