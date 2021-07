Uomini e Donne, Sophie Codegoni: “Qualche danno lo devo sempre fare”

Sophie Codegoni l’abbiamo conosciuta durante quest’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex tronista si è fatta molto notare soprattutto per la sua giovanissima età, tuttavia, l’epilogo della sua storia d’amore non è stato positivo. In queste ultime ore, la ragazza è tornata al centro del gossip, scopriamo perché.

PICCOLO INCIDENTE PER L’EX TRONISTA – Nelle scorse ore, la bella Sophie ha pubblicato sui social delle stories in cui mostrava una fasciatura al polso. Fortunatamente nulla di grave, solo una tendinite a causa di qualche brusco movimento. La giovane ha spiegato che dovrà riposare per un po’ e ha ringraziato ripetutamente la persona che si sta occupando di lei.

“Qualche danno lo devo sempre fare” ha spiegato nella sua stories su Instagram sorridendo e scherzandoci su. Tuttavia, questa non è l’unica notizia che l’ha gettata nuovamente al centro del gossip.

LA MAMMA DI SOPHIE FINISCE NEL MIRINO DEI SOCIAL – Fortunatamente l’incidente di Sophie non è nulla di grave, a differenza invece del motivo per il quale sua madre è finita al centro del gossip. La donna è stata beccata con Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, note soprattutto per alcune truffe fatte diversi anni fa.

Pare, infatti, che le due donne siano agenti di Fabrizio Corona e i contatti con la madre di Sophie hanno generato una forte ondata di polemiche. Valeria Pasciuti ha ricevuto moltissime accuse tra cui quelle inerenti al suo essere madre e di aver gettato la sua giovane figlia in pasto a queste persone. Infatti, la signora ha dovuto cancellare tutti i contenuti su questo incontro. Al momento, non si conoscono nemmeno i legami tra Sophie e Fabrizio Corona e la ragazza non ha commentato la vicenda.